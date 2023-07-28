وفد من البايرن يزور توتنهام للحصول على استغناء "كين"

توجه بعض مسئولي نادي بايرن ميونخ الألماني إلى لندن في محاولة لإقناع دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام الإنجليزي بالاستغناء عن هداف الفريق وقائد منتخب إنجلترا هاري كين.

وتقدم بايرن ميونخ بعرض قيمته 86 مليون جنيه إسترليني لضم كين ويحاول النادي البافاري الآن التوصل لاتفاق مع رئيس النادي الإنجليزي.

في وقت يحاول مسئولو نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أيضا من حسم صفقة كين، لكن يبدو أن بايرن ميونخ هو الوجهة المفضلة لقائد منتخب إنجلترا.

وقالت صحيفة "ذي تايمز" إلى أن بايرن ميونخ مهتم بضم الإسباني ديفيد دي خيا الحارس السابق لمانشستر يونايتد وديفيد رايا لاعب برنتفورد.