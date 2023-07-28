العبيدي: تسوية أوضاع المصريين بالخارج التجنيدية خطوة في الاتجاه الصحيح

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لضبط المنظومة الاجتماعية لأبناء مصر في الخارج، كما تسعى لتذليل كافة الصعاب التي يمكن أن تواجه هذه الفئة من أبناء الشعب المصري خاصة الأجيال الجديدة التي ولدت ونشأت خارج الوطن.

وقال بهجت العبيدي أن فتح باب تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمصريين في الخارج يأتي في إطار تلك السياسة العامة التي يرسم ملامحها بوضوح شديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد العبيدي هذه الخطوة تجد استحسانا كبيرا من أبناء مصر في الخارج حيث أنها ستحقق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء في العمل أو الدراسة هذا الذي يثمنه بمزيد من الامتنان أبناء مصر بالخارج.

وتوقع العبيدي أن يتقدم العديد من أبناء الأجيال المصرية الجديدة في الخارج على الاستفادة من هذا القرار الذي انتظره العديد ممن لم يقوموا بتسوية أوضاعهم التجنيدية.



وطالب العبيدي بمد فترة باب التسجيل الذي يبدأ، كما تم الإعلان عنه في القرار السالف الذكر، اعتبارا من 14\8\2023 لمدة ثلاثين يوما. حيث أن مدة شهر ستكون غير كافية لمثل هذا القرار. كما طالب الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي بسرعة التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي سوف تعلن عنه وزارة الخارجية في وقت لاحق كما هو مسجل في المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة خطوة في الطريق الصحيح.