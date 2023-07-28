السفير سامح ابوالعينين يرفع علم مصر لاول مره في شيكاجو

قام السفير الدكتور سامح ابوالعينين، قنصل مصر العام في شيكاجو وولايات وسط الغرب الامريكي، برفع علم مصر لاول مره في شيكاجو، وذلك بحضور العمده المصرية الامريكيه لمقاطعه بولنبروك ماري بسطا ، وريس الجمعية المصرية الامريكيه الدكتوره دينا راشد نائب ريس جامعه شيكاجو ، والشيخ حسن علي امام المركز الاسلامي المصري ، والكاهن تيودور لبيب كاهن الكنيسه القبطية في بيردجً، واركان الجالية المصرية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الجالية المصريه بأمريكا، بمقاطعه بولنبروكً- شيكاجو- الينو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لمصر .

وقد تلقى قنصل عام مصر في شيكاجو السفير الدكتور سامح ابوالعينين اتصالا من حاكم ولاية إنديانا الأمريكية Eric Holcomb للتهنئة بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأشاد خلالها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية والتي لمسها بنفسه خلال زيارته واجتماعه مع كبار المسؤولين في مصر.

نقل بهذه المناسبة تقدير حكومة إنديانا ومواطنيها لمصر وشعبها وممثلها في وسط الغرب الأمريكي، مسجلا العلاقات المتطورة ما بين ولايته ومصر، وانبهاره بحضارتها العظيمة.

وكان قد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الشعب المصرى العظيم، بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.