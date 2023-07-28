زحام بمصيف جمصة بعد توافد الزائرين هروبًا من حرارة الجو

توافد عدد كبير من محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة على شواطئ مدينة جمصة فى محافظة الدقهلية فى اليوم الجمعة للهروب من حرارة الجو الشديد، تزامنًا مع إجازة آخر الأسبوع، إذْ شهد شاطئ جمصة توافد الآلاف من المواطنين اليوم.

خاصة رحلات اليوم الواحد من الدقهلية والشرقية والغرببة والقليوبية والقاهرة وذلك لهدوء شواطئها المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رماله، ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وهو شاطئ عام مفتوح لكل المواطنين عدا بعض الشواطئ الخاصة القليلة، وتبلغ نسبة الإشغال فى الأيام العادية 60% عدا أيام الخميس والجمعة والعطلات فتبلغ 100%.

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس أيمن محمد عزت، رئيس مدينة جمصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة فى أحسن صورها، وأكد المحافظ رفع درجه الاستعداد القصوى بمصيف جمصة السياحى وتضافر جهود قطاعات الخدمات والمرافق كافة وخصوصًا الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحي وتعظيم العمل فى رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وانضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أية أحداث فورًا بتنسيق وتعاون تام من الوحدة المحلية لمدينة جمصة لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد، من ناحية النظافة والمرافق كافة لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف عليه للتجاوب الفورى مع الطوارئ.