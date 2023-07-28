تحرير٦٤ مخالفة تموينية في حملات على أسواق المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز البلدية، لإحكام الرقابة والتأكد من مدى صلاحية المعروض من المواد الغذائية.

ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من جانبه، قال تاج جلال أبوسداح رئيس مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة: "إن الوحدة المحلية نفذت عددًا من الحملات الرقابية والتفتيشية، على المحلات التجارية والمخابز البلدية بالمركز، بالتنسيق مع إدارة تموين، وأسفرت الحملات عن تحرير ٤٢ مخالفة تموينية، لعدد من المخابز البلدية، و٥ مخالفات في مجال الأسواق.

منها (بيع بأزيد من السعر الرسمي ـ سلع بدون فواتير ـ عدم وضع التعريفة المقررة على السلع)، كما تم ضبط سيارة محملة بسلع مدعمة، جاءت ما بين (٤٠ جوال دقيق مدعم و٥ جوالات ردة) ، وتم تحرير مخالفة تجميع سلع مدعمة والتحفظ على السيارة واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

فى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز: "إن الحملات المكبرة أسفرت تم تحرير ١٠ مخالفات تموينية، خلال حملة على محلات الجزارة والسلع الغذائية، للتأكد من جودة السلع واللحوم، وتنوعت المخالفات بين بيع سلع مجهولة المصدر، وذبح خارج السلخانة، وضبط كمية من الدقيق المدعم.

كما أكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط ٤ مخالفات بقرية تلة، خلال حملة على محلات الجزارة، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، وتنوعت المخالفات بين ذبح خارج السلخانة، وتم مصادرة كميات من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

فى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا، أشار أحمد خلف رئيس المركز، إلى أن الحملات التموينية أسفرت تم ضبط ٣ مخالفات تموينية، لبيع سلع بدون فواتير وذلك خلال حملة على المحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.