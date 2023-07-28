الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 690 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر أوكرانيا بلغت حوالي 690 جندي خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة تصدي قواتها لكل الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني على خطوط التماس.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وكراسني ليمان ودونيتسك.

وأشار التقرير إلى أنه على محور جنوب دونيتسك بأوكرانيا، واصل العدو محاولاته لاختراق دفاعات القوات الروسية قرب بلدتي رابوتينو وأوسبينوفكا، باستخدام المدرعات وغيرها من المعدات الثقيلة، لكن الجنود الروس تمكنوا من صد جميع هجمات قوات العدو.

وبلغت خسائر أوكرانيا حوالي 180 جنديا هناك، و5 دبابات، بما فيها 3 من طراز “ليوبارد” الألمانية ودباباتين فرنسيتين على عجلات من طراز AMX.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة أوكرانيا لمهاجمة أهداف فى مقاطعة موسكو باستخدام طائرة مسيّرة عسكرية الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أن الواقعة لم تسفر عن ضحايا أو أضرار للمباني.

ومن جانبه، أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيّرة حاولت الهجوم على موسكو.

وأفاد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصابات.

وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيّرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها موسكو لهجمات، أو محاولات هجوم بواسطة مسيرات أوكرانية.

يوم الإثنين الماضي، كشف سوبيانين، أن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في موسكو.

وتابع قائلًا: "تم الإبلاغ عن غارات شنتها طائرات من دون طيار على مبنيين غير سكنيين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

وأظهرت لقطات متداولة على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي دخانًا يتصاعد من أحد المباني.

وقالت حسابات روسية على تلغرام إن مكان وقوع الطائرة المسيرة في كومسومولسكي ليس بعيدًا عن وزارة الدفاع.

وأشارت وسائل إعلام روسية نقلًا عن دائرة النقل في موسكو، أنه "تم حظر حركة المرور على طول شارع ليخاشيف في موسكو، حيث سقطت طائرة بدون طيار على مبنى مرتفع قيد الإنشاء".

كما تم إغلاق وحظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في كلا الاتجاهين.

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