العثور على حطام سفينة شحن رومانية عمرها 2000 سنة.. فيديو

عثرت فرقة الفنون بشرطة كارابينيري الإيطالية اليوم الجمعة، على حطام سفينة شحن رومانية قديمة تعود إلى أكثر من ألفي عام قبالة الساحل قرب روما.

وقالت الشرطة إن سفينة الشحن كانت تقع قبالة ميناء تشيفيتافيكيا، على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال غرب العاصمة الإيطالية، في قاع بحر رملي على عمق نحو 160 مترًا “525 قدمًا”.

تصوير سفينة الشحن باستخدام روبوت:

سفينة الشحن التي يقدر طولها بأكثر من 20 مترًا وتعود إلى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد، كانت تحمل مئات الأمفورات - نوع من الجرار الرومانية القديمة - التي تم العثور عليها في الغالب سليمة. "الاكتشاف الاستثنائي هو مثال مهم حطام سفينة رومانية كانت تواجه مخاطر البحر في محاولة للوصول إلى الساحل، وهى تشهد على طرق التجارة البحرية القديمة ".

وقالوا إنه جرى العثور على البقايا وتصويرها باستخدام روبوت تعمل عن بعد، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أية محاولة ستُبذل لاستعادتها أو شحنها من قاع البحر.