تداول 15 ألف طن بضائع و848 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و848 شاحنة بضائع و211 سيارة، وشملت حركة الواردات 6200 طن بضائع عامة ومتنوعة و498 شاحنة بضائع و177 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 8800 طن بضائع عامة ومتنوعة و350 شاحنة بضائع و34 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وأمل وتغادر الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وهى القاهرة والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت الميناء السفينتين القاهرة وأمل، وشهد ميناء نويبع البحرى تداول 3700 طن بضائع عامة ومتنوعة و291 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج وسينا وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2102 راكب بموانيها.



أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 3 ملايين و500 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، إذ سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.

إذ شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون ألف طن وصادر 1.4 مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 ألف طن وصادر 288 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 36 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 ألف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم التسهيلات كافة لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير الخدمات كافة للسفن المتراكمة على الأرصفة مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية وكذا أعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم التسهيلات كافة للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.



