ضبط 22 طن مستلزمات إنتاج أحبار مجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية ببلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة من إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، للتفتيش على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية.

وأسفرت جهود الحملات التموينية عن تحرير المحضر رقم (١٢٢٢٢) جنح قسم شرطة بلبيس ضد مسئول مصنع

لتصنيع الأحبار السائلة ومستلزمات الطباعة بالمنطقة الصناعيه الزوامل بساتين الاسماعلية، وتم التحفظ على ٢١,٦٠٠ طن من المواد الخام، ومستلزمات إنتاج من الأحبار الملونه والمستخدمة في الطباعة، واحبار سائلة جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير تُأكد مصدرها وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم تحرير المحضر رقم ٤٦١٠ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية بندر بلبيس لبيعه سجائر أزيد من السعر الرسمي، والمحضر رقم ٤٦١١ جنح قسم شرطة بلبيس ضد محل للتجارة والتوزيع بناحية بندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.