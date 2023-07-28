"مصايف الغلابة" ملاذا للهروب من حرارة الشمس بالفيوم

تعد المناطق السياحية والمصايف والبحيرات بالفيوم، وجهة للبسطاء وملاذا للغلابة للهروب من حرارة الشمس، بالإضافة إلى قرب المسافة بين الفيوم وباقى المحافظات المجاورة.

ويعد وجود مصايف الغلابة بالفيوم عامل جذب هام للطبقة المتوسطة من حيث الإقامة والتكاليف مقارنة بالمدن الساحلية والسياحية وغالبية مصايف الفيوم لاتتعدى تذكرة الدخول إليها مبلغ 10 جنيهات وأغلبها بالمجان .

بحيرة قارون مصيف الأمراء والفقراء بالفيوم

وتتصدر بحيرة قارون المشهد خلال فصل الصيف كونها تحتوى على مصايف الأمراء والفقراء كما يطلقون عليها فهى كانت مصيف الملك فاروق وكان يستقبل فى فندق اوبرج الفيوم كل ضيوفه فى فصل الصيف وعندما تذهب الى الفندق الان تجد كل غرفه به قد اطلق عليها إسم احد الملوك او الأمراء الذين نزلوا بها وكذلك هى مصيف غالبية المصريين والذين يفترشون شواطئها حتى الساعات الاولى من الصباح ويقع على شواطئ البحيرة عدد كبير من الفنادق والقرى السياحية وملاهى الأطفال والملاعب وكذلك ممارسة الرياصات البحرية فى شمال البحيرة وهو الموقع الذى تم اختياره لتنظيم مسابقة تحدى ابطال العالم (الباراموتور) للطيران المدنى وتقام عليه البطوله كل عام وكذلك موسم صيد الطيور والرحلات بالمراكب التى تحمل العائلات فى رحلات بحرية

وتأتي بحيرات وادى الريان كملاذ رئيسي للهاربين من ارتفاع درجات الحرارة ويضم وادي الريان عددا من البحيرات يفصل بينهما الشلالات الشهيرة والتى ظهرت فى عدد كبير من الافلام والمسلسلات المصرية، كما يضم جبل المدورة بهضبته العالية على شكل دائرة يقابلها فى الجانب الآخر 3 هضاب شبيهة بالاهرامات الثلاثة وينساب بينهما الماء على شكل لسان يخرج من البحيرة ويوجد اسفل الجبل شاطئ البحيرة بطول 600 متر والذى يغطيه ظل الجبل فى منظر بديع وتشتهر منطقة جبل المدورة برحلات السفارى والخيمة البدوية وكذلك البحيرة السفلى وهى اكبر بحيرات وادى الريان، وتبلغ مساحتها نحو 100 كيلو متر مربع وهناك سواقى الهدير والمنتشرة فى عدة اماكن بالفيوم وأشهرها السواقى التى تتوسط ميدان قارون بجوار قصر ثقافة الفيوم بطرازه المعمارى الرائع على شكل هرم مقلوب وهناك ايضا قرية تونس السياحية وسوق الخزف والفخار والصناعات اليدوية بها والذى يأتى اليها الوفود السياحية من كافة دول العالم و منطقة عين السيليين وسهولها والمساحات الخضراء التى تمر من خلالها الانهار وبمستويات وارتفاعات مختلفة .

وكانت المحافظة قد بدأت خطة تطوير وتجميل للمناطق السياحية التى يأتى اليها الوافدين كمصايف وكذلك رفع كفاءة الطرق المؤدية اليها وإنارتها وكذلك استكمال تجميل شواطئ بحيرة قارون وتوفير الخدمات للعمل على راحة الوافدين الى مصايف الفيوم.

وشهدت المناطق السياحية والبحيرات بالفيوم إقبالا كثيفًا من المواطنين في فصل الصيف وخاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة، وهو ما جعل المواطنين يذهبون إلى تلك المناطق وخاصة فى آخر النهار والبقاء على شاطيء البحيرة حتى ساعات الصباح، وتتم ممارسة الألعاب المائية مع الساعات الأولى من الصباح وكذلك قبيل غروب الشمس وهى الفترات التى تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.