تدريب شباب بلبيس والزقازيق على الشمول المالي وكيفية عمل دراسات الجدوى

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومنظمة العمل الدولية بتنظيم فاعليات "نادي البحث عن وظيفة" بمشاركة 60 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز شباب ( بهنباي والغار ) بالزقازيق والنوبة ببلبيس.

وأشار إلى أن الفاعلية جاءت خلال الفترة من 15 – 27 يوليو 2023، وذلك بهدف تدريب الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهل علمي على طرق وأساليب البحث عن وظيفة بطريقة علمية من خلال مناهج علمية حديثة وتطبيقات عملية تُسهم في تعميق المفاهيم.

وذكر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن الفاعلية استهدفت تدريب الشباب على الشمول المالي، وكيفية عمل دراسات الجدوى، وذلك من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية.

وذكر وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات أنشطة "أندية البحث عن وظيفة" شملت تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة لائقة، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة بها، وذلك بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة لهم تنفيذا لخطة الدولة لمواجهة البطالة وتفعيل دور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية بمحافظات الجمهورية كافة.