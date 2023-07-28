ضبط شخصين وبحوزتهما سلاح ناري وأقراص مخدرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم ، وبحوزته (بندقية خرطوش ومجموعة من الطلقات لذات العيار- كارنيه بإسمه منسوب لإحدى الجهات بالدولة "مزور")، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة قضية تزوير" كما أقر بتحصله على السلاح النارى من آخر (مقيم بدائرة مركزشرطة الفتح بأسيوط"له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخيربدائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهته أيد ماجاء بأقوال المتهم الأول، وبتفتيش مسكنه عُثر على (ماكينة كبس وتصنيع أقراص مخدرة- عدد من الأقراص المخدرة- مجموعة 4 عبوات تحتوى على بودرة وأقراص مطحونة- عدد 4 كيلو جرام بودرة تستخدم فىتصنيع الأقراص المخدرة- عد 34 عبوة لعقاقير مختلفة الأنواع- مجموعة من أدوات وخامات إعادة تصنيع الأقراص).

بمواجهته إعترف بقيامه بإنشاء مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة بقصد الإتجار بها بنطاق محافظتىالإسكندرية ومطروح، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها بدون ترخيص وتصنيع وترويج الأقراص المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.