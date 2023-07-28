صلاح يودع هندرسون: لقد كان من الرائع أن تكون قائدنا

وجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رسالة وداعية زميله جوردان هندرسون بعد رحيله عن صفوف الريدز، إلى الاتفاق السعودي.

كتب صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر:" لقد كان من الرائع أن تكون قائدنا ومن السيئ رؤيتك تذهب، كانت رحلتنا معا رحلة خاصة حقا مليئة بالجوائز المهمة، أتمنى لك الأفضل في المرحلة التالية من حياتك المهنية".

ورحل هندرسون عن ليفربول بعد 12 عام في صفوف ليفربول، بعدما توج بجميع البطولات مع الريدز، ليرحل إلى صفوف الاتفاق السعودي بشكل رسمي.

فيما كتب هندرسون في رسالة وداعية لجماهير ليفربول: سأشجع ليفربول دائما إلى أن أموت.

وأنتقل هندرسون إلى صفوف نادي الإتفاق السعودي، ووقع عقدا مع ناديه الجديد لـ 2026.