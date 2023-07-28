قصة شاطئ الفشار العجيب في إسبانيا.. فيديو

شاطئ الفشار هو شاطئ شهير في جزيرة فويرتيفنتورا، ويزوره العديد من المسافرين الفضوليين وهو أحد "الأسرار" الجديدة الأكثر إثارة في جزر الكناري.

ويعتبر شاطئ الفشار كما يطلق عليه في الأصل، أحد أكثر الشواطئ إثارة في فويرتيفنتورا، إنه ليس شاطئا النموذجي، فبدلاً من الصخور أو الحصى أو الرمل، فإن هذا الشاطئ مغطى بالفعل بالفشار، لكنه ليس فشارا حقا لكن أحافير الطحالب البيضاء الصغيرة التي تغطي جزءًا كبيرًا من الساحل تبدو تمامًا مثل الفشار المنتفخ.

تسمى هذه الطحالب البحرية "rhodoliths" وعلى الرغم من أن لونها أحمر في البداية ، فإنها تتحول إلى اللون الأبيض بمرور الوقت، تدفعهم الأمواج إلى الشاطئ، مما يمنحهم أيضًا شكلهم الفريد. يمكن ملاحظة هذه الظاهرة الطبيعية في الشواطئ الأخرى أيضًا ، لكن شاطئ الفشار هو أحد أكثر الشواطئ إثارة للإعجاب.

حملة لحماية شاطئ الفشار من السياح

يقع شاطئ الفشار على الساحل الشمالي لفويرتيفنتورا ، بالقرب من بلدة كوراليخو في بلدية لا أوليفا. يمكنك الوصول إلى الشاطئ سيرًا على الأقدام من كوراليخو.

المسافة من ميناء مورو جابل إلى شاطئ بوبكورن حوالي 120 كم ، بينما من بويرتو ديل روساريو ، التي تقع على بعد 41 كم من الشاطئ ، تبعد 40 دقيقة بالسيارة.

بدأت المنظمات البيئية المحلية حملة حماية وتوعية لحماية الشاطئ، وقالت السلطات الإسبانية: "ما يزال بإمكانك الزيارة بأمان والمشي على "الفشار" والاستمتاع بالبحر ونشر العديد من الصور كما يحلو لك ، ولكن ، من فضلك ، امتنع عن التقاط الطحالب من الشاطئ. تعتبر أحافير الطحالب جزءًا لا يتجزأ من الموطن الطبيعي ويجب عدم إزالتها".