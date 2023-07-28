عودة الحياة إلى جزيرة رودس اليونانية بعد إخماد الحرائق.. فيديو

عادت مظاهر الحياة إلى جزيرة رودس اليونانية بعد أيام من حرائق الغابات، إذ سمحت السلطات بعودة السكان إلى منازلهم في المنطقة التي شهدت حرائق غابات شاسعة تسببت في هروبهم.

وأظهرت لقطات مصورة عرضتها قناة "العربية" اليوم الجمعة، احتراق الأشجار على جبال جزيرة رودس التي كانت مصدر جذب سياحي في المنطقة، بينما يعود السكان إلى منازلهم في محاولة للبدء من جديد.

واشتعلت الأسبوع الماضي، حرائق غابات في جزيرة رودس اليونانية ما أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق، فيما وصفت خدمة الإطفاء في البلاد الحرائق بأنها أصعب الحرائق التي تواجهها حاليًا.

إخماد حريق جزيرة رودس

وتمكنت فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل في جزيرة رودس والتي أججته الرياح العاتية، إذ شاركت طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران.

واندلاع الحرائق في اليونان أمر شائع الحدوث، لكن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافا التي تشهد هبوب الرياح أيضا حولت البلاد إلى بؤرة لحرائق الغابات في السنوات الماضية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر الجاري.

نصائح للتعامل مع حرائق الغابات

1- البقاء على دراية بالأخبار والتحذيرات الرسمية المتعلقة بالحرائق من خلال الاستماع للإذاعة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والوطنية.

2- تجنب إشعال النار في الهواء الطلق أو التخلص من السجائر بشكل غير صحيح، والتأكد من إطفاء الشعلات والجمر بشكل صحيح.

3- تأكد من وجود أدوات الإطفاء المناسبة في المنزل، مثل الأجهزة الإطفائية وخراطيم الري والمفاتيح الرئيسية.

4- إبلاغ الجهات المختصة بأي حرائق تلاحظها في المنطقة، وعدم محاولة إخماد الحريق بنفسك إلا إذا كنت مدربًا على ذلك.

5- تجنب السير في المناطق القريبة من الحرائق، والابتعاد عن الدخان والأماكن المشتعلة.

6- تجنب استخدام السيارة إذا كان هناك حريق قريب، والاستعداد للإجلاء في حالة وجود تحذيرات رسمية أو أوامر للإخلاء.

7- تحضير حقائب الطوارئ والأغراض الضرورية مثل الأدوية الحيوية والمستندات الهامة والمياه والأغذية.

8- تحضير خطة للتعامل مع الحرائق والتحضير لحالة الطوارئ، والتأكد من أن الأسرة والجيران يعرفون ما يجب القيام به في حالة وقوع حريق.

9- الالتزام بالتعليمات الرسمية والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والتعاون مع فرق الإطفاء وفرق الأمن في حالة وجود حريق.

10- تذكر أن الوقاية خير من العلاج، والحفاظ على الغابات والبيئة هو الطريق الأفضل للتعامل مع حرائق الغابات.