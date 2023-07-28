ضبط كمية من الخدرات وسلاح أبيض بحوزة شخص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام–سلاح أبيض "مطواه"، وبمواجهته إعترفبحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بدائرة القسم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول بفقد حقيبة الظهر الخاصةبأحدهما وبداخلها (هاتف محمول- جواز سفر- بعض المتعلقات الشخصية).

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة ، وأقر بشراء الهاتف من (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) من على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

أمكن تحديدهوضبطه وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد بائعى الهواتف المحمولة المترجلين ، وبتكثيف التحريات تم تحديده وضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بعلمه كونه من متحصلات واقعة سرقة وأنه تحصل عليه من (عامل- مقيم بمحافظة المنيا)..عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهوبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها (جواز السفر- كروت بنكية وبعض المتعلقات الشخصية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.