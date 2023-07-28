منتخب الجودو يحصد ذهبية الفرق في البطولة الأفريقية للشباب

توج منتخب مصر الوطني للجودو بكأس الفرق خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للشباب المقامة حاليا في مدغشقر، بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز على منتخب الكاميرون في المباراة النهائية.

بهذه النتيجة يرفع منتخبنا رصيده لـ15 ميدالية متنوعة في البطولة الأفريقية للشباب بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

وجاءت ميداليات منتخب مصر كالتالي:

اللاعبون

عمار أبو هاشم (73 كجم) – ميدالية ذهبية

علي عبد العال (81 كجم) – ميدالية ذهبية

عمر الرملي (90 كجم) – ميدالية ذهبية

زياد الدالي (81 كجم) – ميدالية فضية

يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية

كريم إبراهيم (فوق 100 كجم) – ميدالية فضية

هادي حسين (100 كجم) – ميدالية برونزية

عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – ميدالية برونزية

اللاعبات

فاطمة غانم (63 كجم) – ميدالية ذهبية

آية جاب الله (78 كجم) - ميدالية ذهبية

ندى فايز (52 كجم) – ميدالية فضية

فريدة مجدي (70 كجم) – ميدالية فضية

فرح أشرف (فوق 78 كجم) – ميدالية فضية

تسنيم رشدي (57 كجم) – ميدالية برونزية

بالإضافة لذهبية الفرق التي فاز بها المنتخب في منافسات اليوم.

وشارك منتخب الشباب في منافسات البطولة الأفريقية بقائمة تضم كل من:

اللاعبون

يسري سامي (60 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – ياسين وليد (73 كجم) – زياد الدالي (81 كجم) – علي عبد العال (81 كجم) – عمر الرملي (90 كجم) – هادي حسين (100 كجم) – عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – كريم إبراهيم (فوق 100 كجم).

اللاعبات

فاطمة محمد (48 كجم) – سهيلة الزين (52 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – تسنيم رشدي (57 كجم) – فاطمة غانم (63 كجم) – فريدة مجدي (70 كجم) – آية جاب الله (78 كجم) – فرح شرف (فوق 78 كجم).)