الداخلية تحبط واقعة سرقة دراجة نارية بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، حال شروعهم فى سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين.

وعثر بحوزتهم سيارة ملك أحدهم – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – مبلغ مالى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية - له معلومات جنائية"، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة.

فيما تم ضبط شخصين"لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر.

وتم بإرشادهما ضبط بعض الأجزاء المتبقية من السيارات المستولى عليها لدى عميليهما"سىء النية" أمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.