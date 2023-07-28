الجمعة 28 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء القطري يبدأ زيارة لأوكرانيا لبحث التعاون

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري

أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وصل اليوم إلى العاصمة كييف خلال زيارة له لأوكرانيا، حيث سيناقش عددا من الملفات المهمة.

 

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وأضاف بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سوف يناقش في أوكرانيا اليوم ملفات مهمة.

وجاء في البيان، أن وزير الخارجية، نقل خلال الزيارة تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، كما سيناقش هناك عدداً من الملفات المهمة.

مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وأوضح الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، أن الزيارة تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفاً أن قطر ستجدد في كييف موقفها الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وقال إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيجتمع في كييف أيضاً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود دولة قطر التنموية في أوكرانيا، وأفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

 

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