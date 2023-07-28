إزالة 141 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة الـ21 بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء وتستمر حتى 28 يوليو الجاري ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح "مختار" انه تم اليوم تنفيذ ازالة عدد 42 قرار إزالة منهم عدد 40 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 875 متر مربع ولاية النيل والصرف وعدد 2 قرار إزالة تعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية بمساحة 2100 متر مربع بمراكز بني عبيد وشربين وميت غمر ونبروه وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذة منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 عدد 141 قرار إزالة منهم عدد 131 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة و تشمل عدد 125 قرار إزالة تعد بالبناء علي مساحة 3247 متر مربع وتشمل ايضا عدد 6 حالات تعد بالزراعة على مساحة 20سهم 3 قيراط بالإضافة إلي 10 قرارات تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 3433 متر مربع بمراكز ومدن وقري المحافظة.

جهود مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإ ز الات

وأشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة مشيرا ان اعمال المرحلة الثالثة من الموجة21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء...

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة..

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



