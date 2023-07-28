انقطاع الكهرباء.. تكلفة تركيب المحطات الشمسية في المنزل

انقطاع الكهرباء.. أزمة تؤرق الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة، حيث يلجأ عدد كبير الى تركيب ألواح طاقة شمسية لتوليد الكهرباء أعلى المنازل، لترشيد استهلاك الكهرباء .

مميزات ألواح الطاقة الشمسية

وجاءت مميزات ألواح الطاقة الشمسية أنها صديقة للبيئة ولا تحتاج لصيانة علاوة على أنها الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء، وفى حالة تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى المنزل فانها لا تحتاج إلى الكثير من أعمال الصيانة.

ويتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة، وسيتم غسل الألواح مرة أو مرتين أسبوعيا فقط إضافة إلى أن محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية فى المنازل لا تسبب أى انبعاثات ولا تسبب أى أثر ضار على البيئة هذا بخلاف استهلاك الكهرباء بالمجان لمدة تتروح من 20 إلى 25 عاما.

لتركيب ألواح طاقة شمسية لتوليد الكهرباء هناك

ثلاث خطوات يجب اتباعها هي:

مخاطبة شركة توزيع الكهرباء التابع لها للإشراف على أعمال تركيب ألواح طاقة شمسية ومعاينة المكان.

يجب التوجه للحى لاستخراج تصريح بأعمال التركيب أعلى سطح المنزل .

وفي حالة وجود سكان بالعقار يتقدم رئيس اتحاد السكان الشاغلين بالعقار بطلب استخراج التصريح أما إذا كان العقار ملكية خاصة يتقدم مالك العقار بطلب التصريح بتركيب المحطة.

اختيار إحدى الشركات المتخصصة في تركيب ألواح طاقة شمسية لتركيب المحطة على سطح منزلك، وتقوم بمراجعة شركة توزيع الكهرباء التابع لها لمعرفة هل تلك الشركة مسجلة ومعتمدة لدى وزارة الكهرباء أم لا.

وبعد التأكد من اعتماد تلك الشركة ﺗﻘﻮﻡ الشركة المنفذة للمحطة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭي وﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑأﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ثم تبدأ في التنفيذ.

وبعد الانتهاء من التنفيذ تقوم الشركة ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ لاﻧﺘﺪﺍﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، مع العلم أﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ تقريبا.

ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ للكهرباء ﺛﻢ ﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ

انقطاع الكهرباء

تكلفة عمل محطة الطاقة الشمسية

وتتوقف التكلفة على عدد الأفراد المقيمين بالمنزل واستخدامهم حيث يتم حساب إجمالي الاستهلاك المتوقع بالكيلووات مع إضافة نسبة 20 % كنسبة فقد.

في حالة الاستغناء عن الفواتير وتركيب محطة طاقة شمسية يكون هناك قدرتين مناسبتين للقطاع المنزلي:

القدرة الأولى: محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ك.وات/ساعة تنتج حوالي 750 ك.وات/شهر، وتكلفة المحطة حوالي 65,000 جنيه.

القدرة الثانية: محطة أكبر بقدرة 10 ك.وات/ساعة لتنتج حوالي 1600ك.وات/شهر بتكلفة 140,000جنيه تقريبا.

وهناك تفاوت في أسعار التكلفة بين شركة وأخرى ويجب على العميل اختيار الشركة الأفضل سعرا.