الموافقة على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بإطسا في الفيوم

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف وحيد القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.

خلال الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بإدارة إطسا التعليمية، بأراضي أملاك الدولة بحوض الجبل الوسطاني بزمام قرية تطون، بمساحة 21275 م2، بدلاً من المجمع التعليمي الذي كان من المزمع إقامته بالمنطقة نفسها، كما تمت الموافقة على تخصيص 6 أفدنة أملاك دولة بالمنطقة نفسها لتخدم المدرسة، وتمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية أبوكساه بمركز أبشواي لصالح المدرسة الصناعية بنات بالقرية لعمل توسعات للمدرسة.

تخصيص قطع أراضي لإقامة عدد من المشروعات الخدمية بقرى الفيوم

كما وافق المجلس التنفيذي، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية أبو جنشو بمساحة 240م2 لإقامة مركز للشباب، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالوحدة المحلية بالعجميين بمساحة 120م2 لإقامة مكتبة ثقافية بالقرية، وتمت الموافقة على إقامة ورشة للحرف اليدوية "السجاد اليدوي" بأراضي أملاك الدولة بزمام قرية دسيا على مساحة 996,29 م2، بالتنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، كما وافق المجلس على تغيير مسمي مشروع المحاجر بديوان عام المحافظة، إلى مشروع تحسين الطرق، على أن تقوم الإدارة المالية بوضع لائحة تنظيمية وخطة عمل للمشروع، تتماشى مع المسمى الجديد.

كما تمت مناقشة كتاب وزارة التنمية المحلية، بشأن حظر التراخيص الجديدة لعدد من الأنشطة، بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية ذات الكثافات العالية، بمدينة الفيوم، ووجه محافظ الفيوم، بإرسال بيان تفصيلي بالشوارع المستهدفة، والأنشطة المحظور تراخيصها الجديدة، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما تم خلال الجلسة، مناقشة مقترح لوضع خريطة زراعية للمحافظة على مدار عام كامل، بالتنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديريتى الزراعة والري، وبالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم، بهدف الاستغلال الأمثل لنوعيات الأرض الزراعية الموجودة بالمحافظة، وترشيد استهلاك مياه الري.

خلال الاجتماع، قام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، بعرض بعض المطالب والمقترحات شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مثل الزراعة، والري، والكهرباء، والطرق، والصحة، والمرور، وتم مناقشة هذه المطالب والمقترحات مع مسئولي الجهات ذات الصلة، وأكد المحافظ، على وضع مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيز الدراسة والبحث، خاصة فيما يتعلق بإقامة مدرسة بعزبة حسين أغا، التابعة لقرية سيلا، بمركز الفيوم، على مساحة 16 قيراطاً تبرع من أحد المواطنين، وبحث إمكانية تخصيص الأرض المقام عليها المعهد الأزهري بقرية الناصرية، بمساحة 7 قراريط، تبرع من أحد المواطنين، وكذلك حل مشكلة المعهد الأزهري بقرية شدموه، التابعة لمركز إطسا، تبرع من أحد المواطنين، خدمة لأهالي القرية والقرى التابعة لها.