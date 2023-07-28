شعراء ومغنون للإمام الحسين من بينهم «طلب» و«نزار» وآخرهم أحمد الشوكى

فى ذكرى استشهاد سيد الشهداء

شعراء كثيرون عبر التاريخ كتبوا حزناً وتأسيا على استشهاد الإمام الحسين الذى تحل ذكرى استشهاده بكربلاء اليوم وسط حزن للمحبين وللأحرار على فراقه المؤلم متذكرين فضله الذى ذكره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى مواضع كثيرة، وبكاء الرسول عليه فى أحاديث كثيرة.

وكان أول من رثى الإمام الحسين عبدالرحمن بن الحكم بن أبى العاصى حين رأى الإمام الحسين فى الطشت عند يزيد بن معاوية لعنهم الله فقال:



أبلغ أمير المؤمنين فلا تكن

كموتر أقواس وليس لها نبل

لهام بجنب الطف أدنى قرابة

من أبن زياد الوغد ذى الحسب الرذل

سمية أمسى نسلها عدد الحصى

وبنت رسول الله ليس لها نسل

لم يكن يعلم هذا الشاعر أن الله تعالى سيحفظ آل بيت رسول الله، فكانت عترته الطيبة وذريتهم وأنصار آل بيت رسول الله فى أطراد وازدياد وكثر الشعراء والمغنون فى مدح آل بيت رسول الله، وكان من بينها فى الفترة الأخيرة أغنية «ساكن فى حى السيدة» لمحمد عبدالمطلب وكان محبو آل البيت يعنون هذه الأغنية الرمزية والتى يقول مطلعها «ساكن فى حى السيدة.. وحبيبى ساكن فى الحسين» وتوالى الغناء والانشاد فى ذكر الإمام الحسين وأبيه الإمام على والسيدة فاطمة عليهم السلام ومن بين الذين يغنون لهم المنشد «ياسين التهامى» وتوالت القصائد فى محبتهم، ومن بينهم قصيدة الشاعر نزار قبانى فى الإمام الحسين والتى يقول فيها:

سأل المخالف حتى أنهكه العجب

هل للحسين مع الروافض من نسب

وكأن لا أكل الزمان على دم

كدم الحسين بكربلاء ولا شرب

أو لم يحن كف البكاء فما عسى

يبدى ويجدى والحسين قد احتسب

فأجبته ما للحسين وما لكم

يا رائدى ندوات آلية الطرب

إن لا يكن بين الحسين وبيننا

نسب فيكفينا الرثاء له نسب

حتى يقول

أمام البكاء فذاك مصدر عزنا

وبه نواسيهم ليوم المنقلب

حتى يقول فى ختامها

دع عنك ذكر الخالدين وغبطهم

كى لا تكون لنار بارئهم حطب

وتواصلت وما تزال القصائد والأغنيات لآل البيت وللإمام الحسين، وتواصلت حتى دعوات وزارة الأوقاف بالصلاة على محمد وآل محمد يوم الجمعة المحبب فيه الصلاة عليهم، ومازال المصريون يحبون آل البيت وينتصرون لهم.

ومن بين الأعمال الإبداعية الأخيرة ما تغنى به المنشد إيهاب يونس من قصيدة «أهل الهوى» للشاعر والموسيقار أحمد الشوكى والتى يقول ويغنى الشيخ إيهاب يونس فى مقطع منها:

يعلو بعز الهوى من كان أوله

حبًا بمد الهوى: فكان أوله

ثم يواصل الشاعر الموسيقار أحمد الشوكى بقصيدة «الحسين» والتى جعل شخصيته تتماهى مع شخصية الإمام الحسين فى تلك القصيدة الموسيقية والتى تدخل ضمن مشروعه الجديد الموسيقى العضوية والتى تتأذر فيها موسيقاه مع شعره يقول أحمد الشوكى فيها: يا شاعر النغمة.. وعازف الكلمة.. قدر الهوى قدره حتى يقول فيها:

من مثله يرجى.. فى ذورة اللجى.. أمر الهوى أمره هيهات من ذله.. والحق فى قله.. وحسين فى نصره. وسيظل الغناء والانشاد وقول الشعر لمحبى آل البيت وللإمام الحسين مادامت القلوب المؤمنة وناصرى الحق.