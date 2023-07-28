بتكلفة 60 مليون جنيه.. ازدواج طريق مدينة سوهاج الجديدة

تفقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ ازدواج طريق مدينة سوهاج الجديدة، المار أمام المدينة بطول 14 كيلو مترا، بتكلفة 60 مليون جنيه، والذي تجاوزت نسبة إنجازه 95%، وذلك في إطار أهمية متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع المحافظة على أعلى المواصفات والمعايير.

تنفيذ طبقة أسفلت منطقة الشريط المميز

كما تم المرور على مشروع تنفيذ طبقة أسفلت منطقة الشريط المميز بعرض 200 متر، والذى يخدم قطع أراضى الإسكان المميز والأكثر تميزًا، بطول 10 كيلو مترات بتكلفة 34 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، تابع مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مشروع مد خط طرد بطول 11 كيلو مترا لمحطة رفع الصرف الصحى، التى تخدم منطقة 162 فدانًا "اسكان أكثر تميزًا" ومنطقة 127 فدانًا "إسكان متميز" بتكلفة 43 مليون جنيه، والذي تجاوزت نسبة الإنجاز به 90% .