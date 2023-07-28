معبد أبيدوس قبلة الحج للقدماء المصريين وأهم المزارات السياحية بسوهاج

حظيت محافظة سوهاج باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية على كافة الأصعدة، وخاصة في مجال السياحة والتنشيط السياحي، وذلك من خلال تطوير المناطق السياحية، وإقامة المتاحف والمراسي والفنادق، وتوفير العائمات النيلية، مما انعكس بدوره على توافد السائحين الأجانب على المحافظة لزيارة المعالم الأثرية العديدة والهامة والمتنوعة بها، لأن السياحة واحدة من أهم القطاعات بالدولة المصرية، وشهدت نجاحات عديدة على مدار السنوات السابقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نظرا لأنها تساهم بشكل كبير فى تنمية الاقتصاد الوطنى، كما تعد من أهم مصادر الدخل الأجنبى، لذا تسعى الدولة جاهدة وبصفة مستمرة لتطويرها، وفتح أسواق سياحية جديدة في شتى بقاع الجمهورية.



وتعد منطقة أبيدوس الأثرية والتي تقع بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، من أهم المعالم والمناطق الأثرية بالمحافظة، والتى شهدت إقبالا كثيفا للسائحين الأجانب والمصريين على حد سواء، اعتبارا من شهر يناير 2023 وحتى مايو 2023، حيث بلغ عدد السائحين الأجانب 18 ألف و298 سائحا، بينما بلغ عدد الزائرين المصرين 6 آلاف و754 زائرا ليصبح إجمالي عدد الزائرين 25 ألفا و52 زائرا خلال 5 أشهر.



وكان اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، برفقة أشرف عكاشه مدير عام آثار المحافظة، قد تفقد المناطق الأثرية بعرابة أبيدوس، فى ضوء تنفيذه توجيهات القيادة السياسية، وزار خلال جولته معبد سيتي الأول، والذى يرجع تاريخه لأكثر من 3500 سنة ق . م، وتعد مدينة أبيدوس من المناطق الأثرية الهامة فى مصر القديمة، وكانت مقصدا لحجاج القدماء المصريين عند الإله أوزوريس، والذى يُعتقد أنه دفن به، كما خرج من مدينة أبيدوس أهم الملوك الذين وحدوا مصر على مدار العصور المختلفة، ويضم المعبد قائمة بأسماء 76 ملكًا من أعظم ملوك مصر القديمة، وقد توفى سيتى الأول قبل إكمال المعبد، مما دفع رمسيس الثانى والذى يعد من أقوى ملوك مصر، إلى تدمير بعض من أجزاء المعبد وتغيير النقوش ونسبها لنفسه كما تفقد المحافظ معبد الأوزوريون والذى يعد المعبد الفريد من نوعه فى مصر.

دعم المحافظة التام لاستكمال تطوير المنطقة

وأكد اللواء طارق الفقي، على ضرورة إظهار هذه الآثار للعالم من خلال الدعاية والترويج لجذب السياح من كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى دور هيئة الأثار فى اكتشاف والتنقيب عن الأثار الموجودة بمنطقة أخميم لأجل اكتمال البنية الأثرية للمحافظة ودعم المحافظة التام لاستكمال تطوير المنطقه الأثرية بابيدوس لتكون مزار سياحيا عالميا واستكمال انشاء سور يحيط بالمنطقة ونقل 102 منزل محاوره للمنطقة.



واستقبلت منطقة بأبيدوس في شهر يناير من العام الحالي 2686 سائحا أجنبيا، و138 طالبا أجنبيا، و455 زائرا مصريا و468 طالبا مصريا، وفى شهر فبراير استقبلت اللمنطقة 4265 سائحا أجنبيا، و125 طالبا أجنبيا، و415 زائرا مصربا، و445 طالبا مصريا، وفى شهر مارس تم إستقبال 5625 سائحا أجنبيا، و963 طالبا أجنبيا، و404 زائر مصري، و425 طالبا مصريا، وفى شهر إبريل استقبلت المنطقة 3006 سائحين، و491 طالبا أجنبيا، و1185 زائرا مصريا، و1941 طالبا مصريا، وفى شهر مايو من العام الحالي استقبلت المنطقة 934 سائحا أجنبيا و65 طالبا أجنبيا و467 زائرا مصريا و549 طالبا مصريا ليصبح عدد السائحين الأجانب والمصريين خلال خمسة أشهر 16516 سائحا أجنبا و1782 طالبا أجنبيا و2926 زائرا مصريا و3828 طالبا مصريا.





وأبيدوس قبلة الحج للقدماء المصريين، كما كانت مركزا هاما لانطلاق الأمبراطورية العظمى التى أسسها تحتمس الثالث، لتمتد من بلاد الرافدين حتى جبال الجزائر، وانتهاء بمنابع نهر النيل فى وسط أفريقيا، وكانت أبيدوس حتى وقت قريب يطلق عليها قرية العرابة المدفونة بسبب آثارها المدفونة تحت الرمال، وتم تغيير الإسم إلى إسمها الحقيقي لها أبيدوس، والتى تعد من القرى الأشهر والأعرق بالمحافظة .





وكان يحج إليها قدماء المصريون ليبكوا الإله أوزوريس حارس الحياة الأبدية، واكتشف فيها أقدم القوارب فى التاريخ بالمقابر القديمة إلى الغرب من معبد سيتي الأول والد رمسيس الثانى، مؤسس الأسرة 19 والتى اشتهرت بتسمية الكثير من ملوكها حتى رمسيس الحادي عشر نسبة إلى اسم مؤسس الأسرة.





ومعبد أبيدوس بناه أولًا الملك "سيتي الأول"، ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة، ووالد الملك "رمسيس الثانى". وهو معبد جنائزى وضع داخل سور شامل يضم قبر الإله "أوزوريس"، وكُشف حديثًا عن واجهة المعبد الأصلية، وأُعيد تركيبها، فظهر الصرحان الكبيران للمعبد، أما الفضاء الذى يليها فهو مكان الفناء الأول والفناء الثاني للمعبد، وينتهيان بواجهة المعبد، ومدخله الحالي بأعمدته المربعة، وحوائطه التي حفر علبها بعض وقائع "رمسيس الثاني" الحربية، وانتصاراته فى آسيا.



وحفر عليها أيضا بعض النقوش التذكارية الخاصة به، وأتم بناءه "رمسيس الثاني"، وكان الجزء الذى تم تشييده فى عهد "سيتى" أعظم بكثير من الناحية الفنية عن الجزء الذى أكمل بناءه "رمسيس الثانى"، ومعبد "أبيدوس" يختلف عن تصميم غيره من المعابد المصرية فهو على شكل زاوية قائمة، أو على هيئة الحرف اللاتينى (L) وتقع مقصورة قدس الأقداس وهى المقصورة الرئيسية بالمعبد.

وهناك أيضا معبد رمسيس الثاني الذي تم بناؤه فى أوائل حكم رمسيس الثاني وهو مبنى من الحجر الجيرى وأعمدته مبنية من الحجر الرملى، وقد تم بناء إطار الأبواب من الجرانيت الأحمر والأسود والرمادى وبناء المحراب من المرمر، ويتميز بدقة النقوش والألوان الزاهية وقد نقشت على جدرانه الخارجية تفاصيل معركة قادش التى دارت بين المصريين والحيثيين ويقع إلى الشمال من معبد سيتى الأول.





ويوجد بالمنظقة أيضا معبد الأوزوريون، والذى يقع مباشرة خلف معبد الملك سيتي الأول وهو عبارة عن مقبرة رمزية للإله أوزوريس، وهو مبنى من الجرانيت الأحمر، ويتكون معماريًا من ممر منحدر غطيت جدرانه بالنقوش الجنائزية (كتاب البوابات) ويليها حجرة عرضية توصل إلى صالة رئيسية ذات أعمدة مربعه وفى النهاية توجد حجرة الدفن، وهناك بعض الآراء التى ترجح أن يكون هذا المبنى أو جزء منه يرجع لعصر الدولة القديمة، بينما يرى (بورخاردت) أن تاريخ بناء هذا المبنى كان معاصرا لفترة بناء معبد سيتى الأول، ومقترحا أن هذا المبنى هو المقبرة الرمزية للملك سيتى الأول.