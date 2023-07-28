صلاة الجمعة من مسجد الكويت بالجيزة والخطبة عن كتاب الرحمة (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها الكرام، بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بمحافظة الجيزة، نقلا عن التلفزيون المصري.

ومن المقرر أن يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق.

خطبة الجمعة 15 دقيقة

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة التي تسبق صلاة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

أعمال مستحبة فى يوم الجمعة

صلاة الفجر في يوم الجمعة يتضاعف أجرها العظيم مقارنة بباقي الأيام.

الإكثار من الصلاة "على النبي محمد وعلى آله" فقد جاء أنّ الصلاة على محمّد وآله في هذا اليوم تعادل ألف حسنة، وتمحو ألف سيّئة، وأيضاً ترفع ألف درجة.

الإكثار من الاستغفار والذكر له فضل عظيم.

قراءة القرآن وخاصة سورة الكهف، فقد جاءت الأحاديث الشريفة بأهمية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وفضلها العظيم الذي يحصل عليه المسلم، فمن قرأ كلّ ليلة جمعة سورة الكهف لم يمت إلاّ شهيداً وبعثه الله مع الشّهداء ووقف يوم القيامة مع الشّهداء، هذا ما أكدته الأحاديث الشريفة.

الإكثار من الصدقات في هذا اليوم، فالصدقة تتضاعف بشكل مستمر في ليلة الجُمعة ونهارها ألف ضعفها في الأوقات الأخرى.

زيارة الأهل وصلة الرحم في يوم الجمعة له فضل عظيم لما ينتج عنه من جبر لخواطر الأهل.