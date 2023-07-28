مطار مرسى علم يستقبل 135 رحلة الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 135 رحلة طيران تقل آلاف السياح من قادمة من مطارات 12 دولة اوروبية على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر.



وكشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم بأن من جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 135 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة لافتا أن اكثر الرحلات الطيران السياحية وصولا قادمة من ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك.



ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال حوالي 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة الأسبوع المقبل من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا وفرنسا.



مشيرا إلى أرتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسي علم بعدد 4 رحلات زيادة عن الأسبوع السابق لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وكسرت حاجز 90 ٪لأول مرة منذ مطلع العام الجاري.



ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات



ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبوالحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة

