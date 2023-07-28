بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

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القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

الإلتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرروة الإلتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر يوليو، حيث حددت موضوع الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م : عناية الإسلام بالنشء، والجمعة الثانية 14 يوليو 2023م : فضائل الاستغفار.

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م: الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة، والجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م : القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين.