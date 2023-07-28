انتظام الحركة المرورية بالتحرير ووسط القاهرة

انتظمت الحركة المرورية اليوم الجمعة بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

حملات الحد من السرعات على الطرق

وانتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.