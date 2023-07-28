انتظام الحركة المرورية بالتحرير ووسط القاهرة
انتظمت الحركة المرورية اليوم الجمعة بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
حملات الحد من السرعات على الطرق
وانتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.