عالم أزهري: التطاول على القرآن الكريم يؤجج مشاعر الكراهية والعنف (فيديو)

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن القرآن الكريم هو معجزة الله في كونه، ودستور هذه الأمة.

اقرأ أيضا .. "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

وأضاف “القصبي” خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، في الآونة الأخيرة شهدت تطاول العديد من الأشخاص في بعض الدول على القرآن الكريم، الأمر الذي يؤجج في نفوس المسلمين الكراهية تجاه هؤلاء، ويجعلنا نشعر بالحزن.

الإسلام جاء ليحفظ جميع الأديان والمعتقدات

ونوه إلى أن الإسلام جاء ليحفظ جميع الأديان والمعتقدات، مؤكدًا أن الله تكفل بحفظ القرآن الكريم، وما نشهده الآن لن ينقص من قيمة القرآن الكريم.

وأوضح أن الله أنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم المسلمين امور حياتهم، ويوجههم إلى الصواب واجتناب النواهي والبعد عن الذنوب.

القرآن الكريم نزل بالعدل للبشرية بكافة أشكالها

وأشار العالم الأزهري، إلى أن القرآن الكريم نزل بالعدل للبشرية بكافة أشكالها وليس للمسلمين فقط، مؤكدًا أن سماع آيات القرآن الكريم تشعرنا بالراحة النفسية، كما أن هناك العديد من السنن الكونية في آيات الله في القرآن.