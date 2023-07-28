نجم الزمالك السابق: البطولة العربية فرصة ذهبية للأبيض

يرى إبراهيم صلاح ، نجم وسط الزمالك السابق ، أن البطولة العربية فرصة مهمة للاعبي الفريق الأبيض للتعبير عن قدراتهم ومصالحة الجماهير قبل بداية الموسم الجديد.



وأضاف صلاح أن الظروف مهيأة لتقديم بطولة كبيرة وخاصة أن هناك جماهير عريضة ستساند الفريق الأبيض في مباريات البطولة.



وواصل أن ترتيب المباريات تخدم الفريق الأبيض لأن المباريات متدرجة المستوى بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي ثم الشباب السعودي ثم النصر السعودي.



وأضاف أنه يجب على لاعبي الزمالك التركيز الشديد من أجل تصحيح الصورة التي ظهر بها الفريق في الموسم الماضي وخاصة في اللقاءات الأخيرة ضد الأهلي وفاركو".



وأشار يجب على اللاعبين الظهور بمستوى مميز وإعادة الثقة لجماهير الزمالك بعد موسم مخيب للآمال".



أوسوريو مدرب كبير.. وأختلف معه في هذا



أكد إبراهيم صلاح ، نجم وسط الزمالك السابق ، إنه مقتنع تماماً بقدرات المدرب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض.

وواصل تصريحاته أن المدرب الكولومبي أوسوريو لديه طريقة لعب يحاول تطبيقها ويتمسك بها وهو مدرب كبير وله خبرات.

وأوضح أنه يختلف مع أوسوريو في نقطة واحدة وهي تصريحاته حول تطوير أداء ثنائي خط الوسط نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي.

وتابع صلاح أن مستوى لاعبي الوسط في الزمالك أقل من المتوقع خاصة أن دونجا كان لاعباً كبيراً في بيراميدز ومميزاً وأيضاً عمرو السيسي مع طلائع الجيش ولكنهما لم يقدم بعد المستوى المنتظر مع الزمالك.

