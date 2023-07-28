الطويلة: أزمة منعت محمود صابر من الانتقال لـ بنفيكا

أكد محمد الطويلة ، رئيس نادي النجوم ، تلقي محمود صابر لاعب فريقه السابق عروضاً أوروبية قبل رحيله إلى بيراميدز.



أضاف في تصريحاته أنهم يقدرون تماماً مشروع بيراميدز منذ بدايته ، وممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تابع فريق النجوم وتحديداً محمود صابر صانع ألعاب الفريق.



وتابع أن بنفيكا البرتغالي عرض التعاقد مع محمود صابر خلال تلك الفترة على أن تتم إعارته لفريق آخر في البرتغال لحين عودته إلى بنفيكا ولكن جائحة كورونا أوقفت المفاوضات مع بنفيكا.



وواصل أن بيراميدز حصل على خدمات اللاعب وتم تفضيل عرضه رغم وجود عروض من أكبر أندية الدوري المصري.

وتابع أن بيراميدز يتحدث أن اتحاد الكرة أنصفه بتخفيض المستحقات إلى 9 ملايين و680 ألف جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه.



وأشار أن بيراميدز قام بالطعن ضد قرار اتحاد الكرة رغم ترحيبه بالقرار وهو ما يعني أن النوايا ليست واضحة وهناك اتجاه لإضاعة الوقت من جانب بيراميدز في هذا الملف.



وأوضح أن النجوم رفض على مدار عامين التصعيد تقديراً لاستثمارات بيراميدز موضحاً أنه أرسل قرار اتحاد الكرة لمسؤولي بيراميدز وانتظر حل الأزمة ودياً ولكن ذلك لم يحدث.

