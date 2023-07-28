رحلة مصر من الأولى في الإصابة بفيروس سي إلى التعافي.. فيديو

يحتفل العالم باليوم العالمي للالتهاب الكبدي “فيروس سي”، في 28 يوليو من كل عام، وهو يهدف إلى زيادة الوعي حول الأمراض الفيروسية التي تؤثر على الكبد، وخاصةً فيروس التهاب الكبد الفيروسي “HCV” وفيروس التهاب الكبد الوبائي “HBV”، وكذلك الأسباب الأخرى للالتهاب الكبدي مثل الكحول والدهون والأدوية.

ويهدف اليوم العالمي للالتهاب الكبدي إلى تعزيز التوعية بأهمية الوقاية من الالتهاب الكبدي وتشجيع الناس على إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن الأمراض الكبدية، كما يهدف إلى توفير المعلومات والموارد اللازمة للأفراد والمجتمعات لفهم أفضل للالتهاب الكبدي والطرق الفعالة للوقاية منه وعلاجه.

وتنظم منظمات صحية وغير حكومية وحكومات مختلفة في جميع أنحاء العالم فعاليات متنوعة في يوم العالمي للالتهاب الكبدي، بما في ذلك حملات توعية، وورش عمل، وفحوصات مجانية للكشف المبكر، وأنشطة ترفيهية وتثقيفية لجمهور الأطفال والشباب والكبار.

وكشف الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، تفاصيل تعافي مصر من المرض بعدما كانت الأولى على العالم في الإصابة بالمرض عام 2014.

22% من الشعب كان مصابا بفيروس سي

وأضاف خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الجمعة، إن هذا الأمر كان وصمة تصيبنا جميعا، وفي عام 2014 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 22% من الشعب المصر يعانون من فيروس سي، بينما النسبة الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى أن 5.5 مليون مواطن يعانون من هذ االفيروس.

وأكد اعتماد السوفالدي في ديسمبر 2013 وكان أول مريض يحصل عيله في أكتوبر 2014، وخلال الـ10 شهور جرى عقد اتفاقيات مع الدول المنتجة للحصول على الكميات الكافية، وجرى توزيع العلاج مجانا عن طريق المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وتابع: “ومنذ عام 2014 حتى عام 2018 عالجنا مليوني مواطن مصري، لكن المشكلة كانت تكمن في أن معظم المصابين بالمرض لا يعرفون أنهم مصابون به، وكان التحدي هو اكتشافهم، ومن هنا كانت فلسفة مبادرة 100 مليون صحة، وخلال 7 شهور من إطلاقها تم الكشف عن 62 ملايين مواطن مصري، منهم 2.1 ملايين مواطن مصري كانوا مصابين وعولجوا بالعلاج المصري الفعال، وهو ما أعاد الثقة في العلاج المصري ووفرنا مليارات العملة الصعبة”.