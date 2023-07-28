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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عز العرب: مصر كان لديها أكبر عدد مصابين بفيروس سي في العالم

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنّه في عام 2014 كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في الإصابة بفيروس سي، حيث كان المشكلة الصحية فيها، بسبب المضاعفات.

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منظمة الصحة العالمية أعلنت أن 22% من الشعب المصر يعانون من فيروس سي

وأضاف “عز العرب” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا الأمر كان وصمة تصيبنا كلنا، وفي عام 2014 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 22% من الشعب المصر يعانون من فيروس سي، بينما النسبة الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى أن 5.5 مليون مواطن يعانون من هذ االفيروس.

ونوه إلى أنه تم اعتماد السوفالدي في ديسمبر 2013 وكان أول مريض يحصل عيله في أكتوبر 2014، وخلال الـ10 شهور تم عقد اتفاقيات مع الدول المنتجة للحصول على الكميات الكافية، وجرى توزيع العلاج مجانا عن طريق المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

منذ عام 2014 حتى عام 2018 عالجنا مليوني مواطن

وتابع استشاري الجهاز الهضمي والكبد: “منذ عام 2014 حتى عام 2018 عالجنا مليوني مواطن مصري، لكن المشكلة كانت تكمن في أن معظم المصابين بالمرض لا يعرفون أنهم مصابون به، وكان التحدي هو اكتشافهم، ومن هنا كانت فلسفة مبادرة 100 مليون صحة، وخلال 7 شهور من إطلاقها تم الكشف عن 62 ملايين مواطن مصري، منهم 2.1 ملايين مواطن مصري كانوا مصابين وعولجوا بالعلاج المصري الفعال، وهو ما أعاد الثقة في العلاج المصري ووفرنا مليارات العملة الصعبة”.

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