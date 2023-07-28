تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام الاتحاد المنستيري المقرر له اليوم الجمعة، ضمن منافسات البطولة العربية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.



يسعى الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، ويصعد أصحاب المراكز الأولى والثانية في كل مجموعة مباشرة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سليمان للأندية.



تبدأ المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، وستنقلها القناة الرياضية السعودية "إس إس سي".



يخوض الزمالك مباراته الثانية في البطولة ضد الشباب السعودي يوم الإثنين، والثالثة ضد النصر السعودي يوم 3 أغسطس.



تبدأ مباراة الزمالك ضد ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد المنستيري:

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد صبحي لحراسة المرمى وحسام عبد المجيد وحمزه المثلوثي ومحمد عبد الغني وحاتم سكر في الدفاع وأحمد فتوح وعماد نبيل دونجا وأحمد سيد زيزو في الوسط وشيكابالا وابراهيما نداى وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

