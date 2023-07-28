سيولة مرورية أعلى محور 26 يوليو صباح اليوم الجمعة

شهد محور 26 يوليو فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية، للقادم من أكتوبر والشيخ زايد متجهًا إلى ميدان لبنان والمهندسين.

كما انتظمت حركة السيارات بشارع فيصل وعند مطلع كوبرى الجيزة وصولًا للميدان.

وانتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

وفى سياق اخر

اعتمد االواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، لضخ دماء جديدة للمواقع الشرطية مع مراعاه الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية.

كشف اللواء أشرف الجندى العديد من الجرائم التى شغلت الرأى العام أبرزها عصابة مدينة نصر، وكشف غموض "مذبحة الزمالك"، و"مذبحة الرحاب" بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة داخل فيلا، وايضًا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية لقب بـ"الجنرال" نتيجة جهوده فى قطاع المباحث.

المناصب التى شغلها مدير أمن القاهرة

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

شغل اللواء أشرف الجندى مديرأمن القاهرة، عدة مناصب، حيث عمل بقطاع الجوازت والهجرة، ثم التحق بمباحث القاهرة، ونائب مدير المباحث، ثم مدير لمباحث القاهرة، ومدير أمن الإسكندرية، ثم مدير لأمن القاهرة عام 2019 .