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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس الروسي: إفريقيا أصبحت مركزًا جديدًا للقوة (فيديو)

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القارة الأفريقية أصبحت مركزا جديدا للقوة ودورها السياسي والاقتصادي يتزايد، مشددًا على ضرورة تدارك هذا الواقع.

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 التسوية الأوكرانية مسألة ملحة 

 وأضاف “بوتين” خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، أن التسوية الأوكرانية مسألة ملحة وهذا يدل على أشياء كثيرة لأن بعثات الوساطة كانت تسيطر عليها بلدان تسمى بالديموقراطية المتطورة، أما الآن، فإن أفريقيا على استعداد لحل القضايا التي تتواجد خارج منطقة مصالحها.

تتزايد سمعة المنظمات الأفريقية الإقليمية

وتابع: “تتزايد سمعة المنظمات الأفريقية الإقليمية، وروسيا دعمت مبادرة منح الاتحاد الأفريقي مكان في مجموعة العشرين، حيث يعبر هذا القرار عن الواقع وتوازن القوى في العالم المعاصر”.

وواصل: “منفتحون للتعاون مع منظمات تمويلية إقليمية أخرى، وعقدنا بالأمس اجتماعا مع قيادتها، وطرحنا مبادرة للتعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنطقة الأفريقية للتجارة الحرة، ونؤيد سعي الدول الأفريقية للمشاركة على نطاق واسع في نشاط منظمة الأمم المتحدة، ونحن نرى موقفا فعالا في هذا الاتجاه من قبل الاتحاد الأفريقي”.

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