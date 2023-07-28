الرئيس الروسي: دعمنا مبادرة منح الاتحاد الأفريقي مكانًا في مجموعة العشرين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القارة الأفريقية تصبح مركزًا جديدًا للقوة، يتزايد دورها السياسي والاقتصادي، ويجب على الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع.

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لابد من الدفاع عن الدولة وأن يكون هناك صمود:

وأضاف “بوتين”، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، أنه لابد من الدفاع عن الدولة وأن يكون هناك صمود، ورفض التنازل تحت الضغوط الخارجية، والمشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب على مساواة الدول.

أفريقيا الآن على استعداد لحل القضايا المتعددة:

تابع الرئيس الروسي: “أفريقيا الآن على استعداد لحل القضايا المتعددة، حيث تتزايد سمعة المنظمات الأفريقية الإقليمية والدرجة الأولى هى الاتحاد الأفريقي، حيث إن روسيا دعمت مبادرة منح الاتحاد الأفريقي مكانًا في مجموعة العشرين، وكان هذا قرارًا صحيحًا”.