أبراج العلمين .. أبرز المشاريع السياحية والفندقية في مصر (ِشاهد)

عرض برنامج برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “أبراج العلمين .. أبرز المشاريع السياحية والفندقية في مصر”.

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6 سنوات حولت أرض العلمين من صحراء جرداء إلى مدينة ساحلية

وذكر التقرير، أن 6 سنوات كانت كافية كي تتحول أرض العلمين من صحراء جرداء إلى مدينة ساحلية سياحية متكاملة الأركان، لتصبح مدينة العلمين الجديدة قبلة رئيسة لرواد الساحل الشمالي.

ومن أهم نقاط التحول، الانتهاء من جزء كبير من واجهات أبراج مدينة العلمين الجديدة، التي يصل عددها إلى 15 برج، ويصل ارتفاع كل برج منهم إلى 100 متر، وتم تشغيل ما يقرب من نصفهم، وتحتوي على شقق سكنية وإدارية وفندقية بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية من مولات واماكن ترفيهية توفرها الأبراج.

مدينة العلمين الجديدة تعتبر أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي

وأشار التقرير إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وواحدة من مدن الجيل الرابع ولا تختلف كثيرا عن العاصمة الإدارية الجديدة لاحتوائها على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

