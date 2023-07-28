البركان الثائر وثعبان الفوم.. ورش عمل تفاعلية بمكتبة مصر الجديدة للطفل

نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل، عدد من ورش العمل المواجهه للأطفال من سن 7 إلى 14 عاما تحت عنوان (عالم العلوم).



تهدف الورشة لإطلاق روح الابتكار والإبداع لدى الأطفال من خلال العروض التفاعلية المشوقة التي تطلق العنان للخيال العلمي.

خوض تجارب علمية تفاعلية ممتعة

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن العروض أخذت الأطفال لعالم استثنائي مفعم بالأجواء التعليمية الممتعة والحافل بالأنشطة المسلية والمفيدة، والذي أتاحت خوض تجارب علمية تفاعلية ممتعة في محيط آمن ومبهج للجميع، حيث اكتشاف قوانين الطبيعة والتعرف على العلوم المختلفة كعلم الكيمياء والتعرف على الثلج الجاف وصنعوا بأيديهم البركان الثائر.

وعلوم الطاقة من خلال قوانين الفيزياء ، وتعرف الاطفال على اضخم الزواحف من خلال علم الاحياء بأسلوب عم جلجل راوى العلوم.

وفي ختام الفعاليات خاض الأطفال أقوى حرب بابلز ملونة، ومع ثعبان الفوم الممتع.