عرض مسرحية "تنفيذ أوامر" بمكتبة مصر العامة.. الليلة

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، فى السابعة من مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي تنفيذ أوامر لفرقة هليوبوليس فيلم.

العرض من تأليف الفنان زياد طارق، ورؤية وإخراج بلال الملاح، ومن بطولة عدد من المواهب والنجوم الصاعدة، ويأتي العرض في إطار قالب كوميدي درامي .

تهذيب الذوق العام وصقله لدى الإنسان المتلقي

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الأمسية الفنية تأتى من منطلق استراتيجية الجمعية التى تؤمن بأن الفن يسهم في تهذيب الذوق العام وصقله لدى الإنسان المتلقي، لأن الفن هو الجمال والإقبال عليه يسمو بالإنسان إلى القيم الإنسانية الإيجابية.

كما يسهم أيضا في التعرف على قضايا المجتمع وطريقة معالجة تلك القضايا بطرق محببة للنفس وجذابة لترسخ في الذهن القيم الإنسانية النبيلة.