الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عرض مسرحية "تنفيذ أوامر" بمكتبة مصر العامة.. الليلة

مسرحية تنفيذ أوامر
مسرحية "تنفيذ أوامر" بمكتبة مصر العامة

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، فى السابعة من مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي تنفيذ أوامر لفرقة هليوبوليس فيلم.

العرض من تأليف الفنان زياد طارق، ورؤية وإخراج بلال الملاح، ومن بطولة عدد من المواهب والنجوم  الصاعدة، ويأتي العرض في إطار قالب كوميدي درامي .

تهذيب الذوق العام وصقله لدى الإنسان المتلقي

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الأمسية الفنية تأتى من منطلق استراتيجية الجمعية التى تؤمن بأن الفن يسهم في تهذيب الذوق العام وصقله لدى الإنسان المتلقي، لأن الفن هو الجمال والإقبال عليه يسمو بالإنسان إلى القيم الإنسانية الإيجابية.

 كما يسهم أيضا في التعرف على قضايا المجتمع وطريقة معالجة تلك القضايا بطرق محببة للنفس وجذابة لترسخ في الذهن القيم الإنسانية النبيلة.

مواد متعلقة

تفاصيل حفل علي الهلباوي بمهرجان العلمين.. الليلة

الموجة الحارة تنعش إيرادات السينما

انطلاق العرض المسرحي "ابن البطة السودة".. الليلة

موعد ومكان حفل فرقة وسط البلد المقبل

النداهة أحدث إنتاج لفرسان الشرق بالجمهورية

تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب

مسرحية "جنة كوكي" على مسرح ليسيه الإسكندرية

جدول فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري
الجريدة الورقية