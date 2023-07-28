الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل حفل علي الهلباوي بمهرجان العلمين.. الليلة

المنشد علي الهلباوى
المنشد علي الهلباوى

 يحيي المنشد علي  الهلباوى حفلاً على مسرح الشارع، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة 6 مساءً.

 ومن المقرر أن يقدم الهلباوي مجموعة متنوعة من أجمل القصائد التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

 

من هو علي الهلباوي؟

 علي الهلباوي، المنشد والمرتل، يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.

 قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية، بالإضافة إلى الإنشاد الديني.

 

مهرجان العلمين:

 يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية، أو الرياضية، أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، الذي أحيا حفل الافتتاح يوم الجمعة الماضية.

وتلاه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

مواد متعلقة

الموجة الحارة تنعش إيرادات السينما

انطلاق العرض المسرحي "ابن البطة السودة".. الليلة

موعد ومكان حفل فرقة وسط البلد المقبل

النداهة أحدث إنتاج لفرسان الشرق بالجمهورية

تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب

مسرحية "جنة كوكي" على مسرح ليسيه الإسكندرية

جدول فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

دوللي شاهين تطرح "حوش الدلع".. فيديو

الجريدة الورقية