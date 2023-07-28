تفاصيل حفل علي الهلباوي بمهرجان العلمين.. الليلة

يحيي المنشد علي الهلباوى حفلاً على مسرح الشارع، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة 6 مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الهلباوي مجموعة متنوعة من أجمل القصائد التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

من هو علي الهلباوي؟

علي الهلباوي، المنشد والمرتل، يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.

قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية، بالإضافة إلى الإنشاد الديني.

مهرجان العلمين:

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية، أو الرياضية، أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، الذي أحيا حفل الافتتاح يوم الجمعة الماضية.

وتلاه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.