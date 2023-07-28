وزير الري يوجه بتكثيف ندوات التوعية بأهمية تطهير المزارعين للمساقي الخصوصية

اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الموقف المائى بمحافظة البحيرة والإطمئنان على حالة الرى وإجراءات تطهير المساقى بالمحافظة لضمان وصول المياه للمزارعين .

ووجه الدكتور سويلم، بإستمرار كافة أجهزة الوزارة في متابعة حالة الرى بمختلف إدارات الرى والإطمئنان على تطهير المساقى ووصول المياه للمنتفعين ، مع ضرورة قيام كافة أجهزة الرى بالمحافظات بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة .

كما وجه الدكتور سويلم بتحديد كافة المناطق الحرجة التي تتطلب المتابعة المستمرة ، مع قيام لجان من الوزارة بمعاينة وحصر المساقى التي تحتاج للتطهير ، وكذا قيام السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقا للقوانين المنظمة لتطهير هذه المساقى بما يضمن إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة .

وأكد على قيام إدارات التوجيه المائى بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الرى بتكثيف الندوات التي يتم عقدها للمزارعين للتوعية بأهمية قيامهم بتطهير المساقى الخصوصية ، وكذا العمل على إنشاء روابط فعالة ونشطة لمستخدمى المياه على تلك المساقى ، والتوجيه بقيام مديرى عموم الرى بالمحافظات بالتواصل مع روابط مستخدمى المياه للتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .

وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام لروابط مستخدمى المياه فى تجسيد مفهوم المشاركة ورفع الوعى لدى المزارعين بما يضمن إزالة أسباب عدم وصول المياه للزراعات من خلال مشاركة الروابط فى تطهير المساقى بزمام أراضيهم .

وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع

وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع