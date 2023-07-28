تونس.. اندلاع 20 حريقًا في يومين

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسية تسجيل 20 حريقا بولايات باجة وجندوبة ونابل وبنزرت والقيروان وسليانة والقصرين، من 24 إلى 26 يوليو الجاري، كان أشدها بمناطق ملولة وعين الصبح بطبرقة ولاية جندوبة ووشتاتة بباجة والكريب بسليانة وزغدود بالقيروان، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أوضحت الوزارة - في بيان- أن الحرائق قد تمّت السيطرة عليها بالكامل دون تسجيل خسائر بشريّة، وتمّت عملية التبريد وحاليا تحت المراقبة المستمرّة تحسبا لإعادة اندلاعها من جديد، مشيرة إلى أن أعوان الإدارة العامّة للغابات ساهمت في المجهودات الوطنيّة لمقاومتها بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من وسائل إطفاء (39 شاحنة إطفاء و5 آلات كاسحة) وفرق عمل بالتنسيق مع مراكز حماية الغابات المحلية والولايات المجاورة ووكالة المعدات لتسوية الأراضي الزراعية .

ودعت الإدارة العامّة للغابات سكان المناطق الغابيّة إلى أخذ الحذر والاحتياط للوقاية من انتشار النيران والإبلاغ على أيّ تحركات أو أحداث مشبوهة داخل الغابات.