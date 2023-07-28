أفضل الأدعية ليوم عاشوراء.. وقت التجلي الإلهي

يحتفل المسلمون بأنحاء العالم اليوم بذكرى عاشوراء، بأول أيام السنة الهجرية، رافعين ايديهم إلى السماء لطلب أمانيهم وآمالهم بتلك المناسبة العظيمة.

ومن أفضل أوقات الإجابة بحسب حديث الصالحين ومن أذان مغرب الخميس وحتى فجر الجمعة ليلة عاشوراء كما أنها وقت التجلي الإلهي.

دعاء الرزق

ويعد الرزق أبرز الحاجات الإنسانية التى لا غنى لأحد عنها مادامت الحياة ويرفع المصلون أيديهم إلى السماء لطبها، سواء كان الرزق المرجو مالًا أو بنينًا أو توفيق في عمل أو زواج.

وفي هذين اليومين المسنون بصيامهما عظيم الأجر، فقد ثبت أن يوم عاشوراء هو يوم يكفر الله به ذنوب سنة ماضية فلا تغفل عنه.

أفضل أدعية لعاشوراء

وتعد أفضل الكلمات التى يمكن للمسلم ترديدها في هذه الليلة "اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ"، ويعد هذا دعاء الرزق الذي داوم عليه -صلى الله عليه وسلم، لما ورد في المستدرك للحاكم، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.

وورد عن السلف الصالح ترديد دعاء الرزق

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

ربنا آتنا رزقا حلالا طيبا مباركا من عندك، وقنا مسألة غيرك، اقض عنا الدين، وقنا غلبته، وأن نمد أيدينا لسواك.



