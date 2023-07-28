بركات يوجه نصيحة لـ الزمالك ويدافع عن محمد صبحي

وجه محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق نصيحة إلى لاعبي نادي الزمالك قبل انطلاق مشوار الأبيض في البطولة العربية للأندية.

وقال بركات عبر تصريحات تلفزيونية، إن أغلب الأندية المشاركة بالبطولة تسعى للفوز باللقب مؤكداً أن الزمالك عليه أن يبدأ البطولة بشكل مميز والفوز على الاتحاد المنستيري.

وأوضح أن الزمالك ليس الفريق الوحيد الذي قضى موسماً سيئاً فهناك أندية لم تفز بالدوريات المحلية وتسعى لمصالحة جماهيرها مثل الهلال السعودي والترجي التونسي.

وأكد أن الفرق المشاركة أيضاً تبحث عن المكافأة المالية الضخمة للبطولة التي تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي موضحاً أن البطولة تأتي في فترة إعداد للموسم المقبل.

بركات يدافع عن صبحي

دافع محمد بركات عن حارس مرمى نادي الزمالك، محمد صبحي مؤكدًا أنه يمتلك مقومات للتألق وهو حارس دولي موضحاً أن أي حارس من الوارد أن يرتكب الأخطاء.

وأشار إلى أن مفتاح تألق الزمالك في لقاء الاتحاد المنستيري يتمثل في قوة خط الوسط وعدم ترك المساحات للاعبي الفريق التونسي.