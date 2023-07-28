إبراهيم صلاح: الزمالك أمام فرصة ذهبية وأختلف مع أوسوريو في نقطة واحدة

قال إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض أمام فرصة ذهبية خلال مشاركته في البطولة العربية للأندية.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية للأندية كممثل وحيد عن الكرة المصرية ويتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم النصر والشباب من السعودية والاتحاد المنستيري من تونس.

وقال صلاح إن الزمالك أمام فرصة ذهبية لتصحيح الأوضاع ومصالحة الجماهير بعد الموسم الماضي الكارثي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الظروف مهيأة للفريق الأبيض لتقديم بطولة كبيرة لافتًا أن المباريات متدرجة المستوى.

الظروف مهيأة لتقديم بطولة كبيرة، خاصة أن هناك جماهير عريضة ستساند الفريق الأبيض في مباريات البطولة.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية مساء الجمعة بمواجهة الاتحاد المسنتيري ثم يواجه الشباب في الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من الشهر المقبل.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاق في كافة المسابقات التي شارك بها الأبيض محليا وقاريا، حيث ودع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات وأنهى الدوري المصري في المركز الثالث.

وشدد صلاح على ضرورة تركيز لاعبي الزمالك في البطولة العربية لتصحيح الصورة وإعادة الثقة لجماهير القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعن رأيه في خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، أشار إبراهيم صلاح أن يختلف مع المدرب الكولومبي في نقطة واحدة وهي حديثه عن تطوير أداء ثنائي الوسط، نبيل دونجا وعمرو السيسي.