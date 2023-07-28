بركات يكشف وجهة حسام البدري التدريبية المقبلة

كشف محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عن الوجهة التدريبية المقبلة للمدرب حسام البدري بعد رحيله عن الصفاقسي التونسي.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية " رحيل البدري عن الصفاقسي ليس مفاجأة لأن البدري لا يقبل إلا بتوفير المتطلبات التي يشترطها وهو ما لم يحدث مع الصفاقسي و البدري لم يقصر مع الصفاقسي والفريق أصبح له شكل تكتيكي".

وأضاف بركات “ أعتقد أن حسام البدري سيعود للتدريب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة”.

أعلن نادي الصفاقسي التونسي رحيل المدرب المصري حسام البدري عن الجهاز الفني بعد ساعات قليلة من الخسارة أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية.

وخسر الصفاقسي أمام الشرطة بهدف ويتبقى له مباراتين في دور المجموعات أمام اتحاد جدة والترجي التونسي.

وأوضح الصفاقسي في بيان رسمي نشره على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن حسام البدري تقدم باستقالته من الجهاز الفني وجاء البيان كالتالي "تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول".

وأضاف: "وعلى إثر ذلك نتقدم للكابتن بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

تعرض فريق الصفاقسي التونسي للخسارة بهدف من دون رد أمام الشرطة العراقي بعد انتهاء اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية لحساب الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية.