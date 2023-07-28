مدرب الهلال السعودي: ننتظر مهاجم والفريق قادم

أكد جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي أن تشكيلة الفريق لم تكتمل، إذ ينتظر الفريق السعودي وصول مهاجم في الأيام المقبلة.

وتعادل الهلال مع أهلي طرابلس الليبي أمس الخميس دون أهداف ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال جيسوس العائد إلى الهلال من جديد بعد المباراة: هذه أول مباراة لنا بالموسم ولا يزال الفريق بعيدا عن المستوى المطلوب فنيا وبدنيا، لكن أمامنا الوقت لتجهيز الفريق للموسم الطويل.

وأضاف المدرب البرتغالي: من مباراة لأخرى سنتحسن، لا أنتظر أداء رائعا في مرحلة الإعداد، هذا طبيعي وكل الفرق تمر بهذه المرحلة الآن.

وقال المدرب المخضرم: التشكيلة لم تكتمل وننتظر وصول مهاجم في الأيام المقبلة.