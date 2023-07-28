تعليق كريم بنزيما بعد فوز الاتحاد على الترجي

علق كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي على فوز فريقه أمام الترجي التونسي في البطولة العربية للأندية.

وقال كريم بنزيما في تصريحات عقب المباراة "أجواء المباراة كانت استثنائية بدون أدني شك، الجمهور كان رائعا يحفز ويحمس اللاعبين بشكل قوي، من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، ونتمني إسعادهم بتحقيق الفوز دائما".

وأضاف المهاجم الفرنسي "المباراة كانت مثيرة وقوية، الفريق سوف يتحسن شيئا فشيئا مع توالى المباريات، بعد مجهود شاق خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد".

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الحالي بعقد لمدة 3 سنوات قادما من ريال مدريد الاسباني.

يسعد اتحاد جدة السعودي بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو لخوض اللقاء الثاني في البطولة العربية للأندية عندما يواجه الصفاقسي التونسي.

وسجل الاتحاد فوزه الأول في البطولة العربية للأندية على حساب الترجي التونسي بهدفين لهدف مساء الخميس على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف ليحصد أول 3 نقاط في دور المجموعات ويتساوى مع الشرطة العراقي الذي فاز على الصفاقسي بهدف.

ويتبقى لكتيبة النمور مباراتان في دور المجموعات أمام الشرطة والصفاقسي التونسي.

وتقام مباراة الاتحاد والصفاقسي في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأحد المقبل عند دقات السابعة والنصف بتوقيت الرياض على أن يختتم الاتحاد دور المجموعات بمواجهة الشرطة العراقي يوم 2 أغسطس المقبل.